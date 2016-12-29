Aslıhan, Arda ile ayrılık nedenini açıkladı
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan ile uzun zaman birliktelik yaşayan Aslıhan Doğan ayrılığa dair ilk kez konuştu.
Aslıhan Doğan olay yaratan ayrılık haberlerinin ardından Ebru Şallı ve Didem Soydan ile ilgili çıkan dedikodulara yanıt verdi.
Kız kardeşi Dilahan Doğan'ın doğum günü için Hazine adlı mekâna giden Aslıhan Doğan, Arda Turan ve ayrılıkla ilgili soruları cevapladı.
Herhangi bir aldatma durumunun söz konusu olmadığını ifade eden Aslıhan Doğan sözlerine şöyle devam etti:
"Biz Arda ile 10 yıldır tanışıyoruz. Arkadaşlığımız zamanla aşka dönüşmüştü. Birbirimizi gerçekten seviyorduk. Fakat Arda'nın İspanya'da olması ve oradaki ev ortamı bana uymadı. Biz de ilişkimize zor da olsa son verdik."
Çıkan haberlere de sitem eden Doğan "Geçen gün aynı mekânda karşılaştığımız ve benim mekânı terk ettiğim yazılmış. Kendisi beni gördü ve terk etti, ben değil" dedi.
Doğan "İlişkimizin bitmesi ile yakından veya uzaktan alakaları yok. Ne Ebru Şallı, ne Didem Soydan benim ilişkimin bitmesine sebep olacak kadın değil" dedi.
Arda Turan ise Beyoğlu Ece çıkışı soruları yanıtladı. Ünlü futbolcu, adının aşk dedikodularına karıştığı Ebru Şallı’yla geçtiğimiz gün aynı mekanda eğlenmesi hakkında “Tabii selamlaşırız, o benim arkadaşım” dedi.
DİĞER HABERLER
Mustafa Topaloğlu eşini hastanelik etti!
Mustafa Topaloğlu, 18 yıllık eşi Derya Topaloğlu'nu hastanelik etti.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca üçüncü kez evlendi
Ali Ağaoğlu damadına yalı hediye etti!
Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, evlenen kızı Sena için kesenin ağzını açtı.
Cem Yılmaz sürprizi: Sahnede şarkı söyledi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Mor ve Ötesi konseri sırasında sahneye çıkarak şarkı söyledi.
Hadise yılbaşı gecesi yarım milyon kazanacak
Hadise, yeni yıla 500 bin TL kazanarak girecek. Hadise sadece 2 saat için 500 bin TL alacak.
Hande Yener, 2017 yılında evlenmek istiyor
Ünlü şarkıcı Hande Yener, 2017 senesi içerisinde evlenmeyi planlıyor.