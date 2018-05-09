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Aslıhan Doğan, Arda'nın eski aşkıyla aynı sitede

Aslıhan Doğan, Arda'nın eski aşkıyla aynı sitede.28449
  • Giriş : 09.05.2018 / 09:16:00

Aslıhan Doğan, Arda'nın eski aşkı Yağmur Ünal aynı sitede oturuyor.

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İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın katıldığı davette sinirleri bozuldu. Aynı sitede oturan Aslıhan Doğan ile Yağmur Ünal bir davette karşılaştı.

Hatırlarsanız, Arda Turan, Yağmur Ünal ile kısa süren birlikteliği yüzünden Aslıhan Doğan’dan ayrılmıştı.

Aslıhan Doğan Turan ile Yağmur  Ünal’ın arasında sadece 7 villa var. Komşular, sosyal tesisler, bazı alanlar ortak. Bu sebeple karşılaşmamaları kaçınılmazdı!

Aslıhan Doğan Turan ile Yağmur Ünal 4 gün önce villa kentteki bir kafede düzenlenen davette karşı karşıya geldi. Aslıhan Doğan Turan mekanı anında terk etti. Arkadaşlarına “Burada olduğunu bilseydim, asla gelmezdim” dedi

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