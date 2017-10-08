Aslıhan Doğan paylaştı: 3 de yetmez 5 tane
Arda Turan, 3. kez ayrıldığı kız arkadaşı Aslıhan Doğan için Instragram hesabından "Aslıhan Doğan'la ilişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum. Kararımıza göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederim..." mesajını yayınlamıştı. Böylelikle çift yeniden yollarını ayırdı.
Arda Turan'ın da forma giydiği Türkiye - İzlanda, 2018 Dünya Kupası Eleme maçı, rakip takımın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası Aslıhan Doğan ilginç bir paylaşımda bulundu.
Doğan'ın Instagram hikayesine yüklediği videoda Mustafa Ceceli, Yalnız Kullar şarkısındaki "Ey Tanrım bana 3 tane 3 de yetmez 5 tane ver ver..." bölümünü söylüyor. Şarkıya tempo tutan Aslıhan'ın kahkahaları duyuluyor.
Kelebek
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