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Aslıhan Doğan soyadını Turan olarak değiştirdi

Aslıhan Doğan soyadını Turan olarak değiştirdi.18494
  • Giriş : 12.03.2018 / 14:34:00

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, soyadını Turan olarak değiştirdi.

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Sepet Beşik

Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, imzayı atar atmaz yeni bir Instagram hesabı açarak soyadını Turan olarak değiştirdi.

Aslıhan Doğan eski hesabı hacklendikten sonra yeni bir hesap açıp adına 'Aslıhan Doğan Turan' yazdı. Aslıhan'ın bu kadar hızlı bir şekilde soyadında değişiklik yapması takipçilerini şaşırttı.

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