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Aslışah ile Ceylan'ın arasına Sabancı girdi

Aslışah ile Ceylan'ın arasına Sabancı girdi.18618
  • Giriş : 29.01.2017 / 14:15:00

Yakın arkadaş oldukları bilinen Aslışah Alkoçlar ile Ceylan Çapa'nın arası Hakan Sabancı yüzünden limoni...

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Hakan Sabancı’nın Aslışah Alkoçlar’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Hazine adlı gece kulübünde Çapa’yla yakınlaştığı öne sürüldü.

İkilinin mekanda sarmaş dolaş eğlendiği dedikodularını duyan Alkoçlar, Çapa’yla arkadaşlığını bitirdi. Alkoçlar, telefonlarını açmadığı genç kadını sosyal medya hesaplarından da sildi.

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