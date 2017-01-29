Aslışah ile Ceylan'ın arasına Sabancı girdi
Hakan Sabancı’nın Aslışah Alkoçlar’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Hazine adlı gece kulübünde Çapa’yla yakınlaştığı öne sürüldü.
İkilinin mekanda sarmaş dolaş eğlendiği dedikodularını duyan Alkoçlar, Çapa’yla arkadaşlığını bitirdi. Alkoçlar, telefonlarını açmadığı genç kadını sosyal medya hesaplarından da sildi.
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