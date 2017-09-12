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Aslışah'tan Esmersoy'a: Benden 20 yaş büyük

Aslışah'tan Esmersoy'a: Benden 20 yaş büyük.29050
  • Giriş : 12.09.2017 / 11:46:00

Aslışah Alkoçlar, Burcu Esmersoy ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

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Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'in küçük torunu olan Aslışah Alkoçlar, Çeşme'de bir mekanda ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile tartışma yaşadığı ve Esmersoy'a el hareketi yaptığı iddialarına yanıt verdi.

Önceki gün Bebek’te görüntülenen Aslışah Alkoçlar şöyle dedi: “Benden yaşça çok büyük bir insan, hakkında konuşmak istemiyorum. Onu tanımıyorum. Bu gerginliğin sebebini ben de bilmiyorum. Ama yapılan saygısızlığa saygısızlıkla cevap vermek bana yakışmaz. Sonuçta benden en az 20 yaş büyük olduğu için terbiyesizlik yapmam. Herkesi kendi haline bırakıyorum.” Genç kadın, bir davete katılmadan ya da mekana gitmeden önce “Burcu geliyor mu?” diye sorduğu iddiası için de “Öyle bir şey asla yok. Benim hiç alakam olmayacak biri. Hayatımı etkileyecek bir insan değil” dedi.

KISKANIYOR OLABİLİR

Aslışah Alkoçlar’la Burcu Esmersoy arasındaki gerginliğin asıl nedeninin, bir dönem aşk yaşadıkları Esat Yontuç olduğu öne sürülmüştü. Alkoçlar, bu dedikodular sorulduğunda ise şöyle konuştu: “Aradan çok sene geçti. Benim Esat’la aramda bir şey geçmedi. Onların aralarında olmuş olabilir, bilmiyorum. Merak etmedim sorunun nedenini. Kıskançlık olabilir. Zaten annemler de çok göz önünde olduğumu söylüyor. İngiltere’ye yerleşeceğim iddiası ise doğru. Gidiyorum, herkes rahatlayacak. Özel hayatımla gündemle olmak istemiyorum.” 

HÜRRİYET

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