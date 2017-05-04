Astana'da tarihi anlaşma!
Suriye'deki ateşkesin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran Astana'da anlaşmaya çok yakın. Konuya ilişkin açıklama yapan Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, tarafların bildiri imzalamak konusunda mutabakata vardığını belirtti.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu görüşmelerde Türkiye, Rusya ve İran arasında güvenli bölgenin oluşturulması konusunda anlaşmaya vardığı aktarıldı. Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov, garantör ülkelerin güvenli bölge konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Kazak Bakan, "Astana'da bir sonraki Suriye konulu toplantı Temmuz ortasında yapılacak. Garantör ülkeler Suriye'de güvenli bölge yaratılması konusunda bildiri imzaladılar." dedi.
Öte yandan, Reuters haber ajansı, Astana'ya katılan muhalefet temsilcilerinin anlaşmadan memnun olmadıklarını ve sinirli şekilde bağırarak salonu terk ettiklerini duyurdu.
MUHALİFLER KARARLARINI DEĞİŞTİRDİLER
Suriye silahlı muhalefeti, hükümet güçlerinin muhaliflerin elindeki bölgeleri bombalamasına son vermesi talebiyle dünkü Astana görüşmelerine katılmamıştı. Ancak muhalifler kararlarını değiştirerek bu sabah Astana'daki toplantıya katılma kararı almışlardı.
SURİYE DESTEKLİYOR
Bu arada Suriye hükümeti, Rusya'nın dört çatışmasız bölge belirlenmesi önerisini desteklediğini açıkladı. Suriye devlet medyası, bu açıklamanın dışişleri bakanlığI tarafından yapıldığını duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, şöyle denildi: "Suriye Arap Cumhuriyeti, çatışmasız bölgeler kurulması yolundaki Rusya önerisini destekler ve 30 Aralık 2016 tarihli ve söz konusu bölgelerin bombalanmamasını öngören çatışmaların durdurulması anlaşmasına bağlı kaldığını teyit eder." Ancak bakanlık, Suriye ordusunun tüm ülkede "terörist" olarak nitelediği gruplara karşı mücadelesini sürdüreceğini de belirtti.
4 BÖLGE BULUNUYOR
Sputnik'in ulaştığı memorandum taslağına göre, bu belge, biri İdlib, biri Humus'un kuzeyi, biri Doğu Guta, biriyse ülkenin güneyinde olmak üzere 4 gerilim azaltma bölgesi oluşturulmasını öngörüyordu. Bu bölgelerin çevresindeyse tarafların doğrudan çatışmasının önlenmesi için güvenli bölgeler kurulması öneriliyordu. Taslak metne göre, garantörler (Rusya, Türkiye, İran) silahsızlanma, gerilimi azaltma ve güvenlik bölgelerinin sınırlarının belirlenmesi için 5 gün içerisinde bir çalışma grubu oluşturacaktı.
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