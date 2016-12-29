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Astana görüşmelerinde PYD yok!

Astana görüşmelerinde PYD yok!.19396
  • Giriş : 29.12.2016 / 08:56:00

Astana'da yapılacak barış görüşmelerinde PYD yer almayacak.

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Suriye için Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplanacak taraflar arasında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin yer almayacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beşar Esad'la ilgili de konuştu ve Esad'la çözüm olmayacağını tüm dünyanın bildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’ın başkenti Astana’da önümüzdeki ay Suriye rejimiyle muhalifleri bir araya getirecek toplantı, garantör ülkeler Rusya ve İran ile ateşkese dair yürütülen müzakerelerin detaylarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, iki ayrı metin üzerinde yürütülen müzakerelerin amacını, “Ateşkesi ülke geneline yaymak ve kalıcı siyasi çözümü sağlamak” olarak açıkladı.

Cenevre’deki müzakerelerin rejimle muhalefet arasında olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Astana’daki müzakereler de rejimle muhalefet arasında olacak. Müzakereye destek vermek demek rejimi kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Müzakereyi Cenevre’de de yaptık. Bu, politikanızda çark etmek değil. Biz bunu kredi elde etmek için yapmıyoruz. Halep’ten 45 bin insanı tahliye ettik” dedi. Geçen yıl Rus uçağının düşürülmesi hadisesinden önce de Rusya ile görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, bu arada İran’la da 4 tur görüşme yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, “Biz, Rusya ile ABD arasındaki mutabakatı görmeden kabul ettik. Biz kalıcı ateşkes istiyoruz. Bunu genele yaymak istiyoruz” diye konuştu.

Astana sürecine ilişkin detayları da veren Çavuşoğlu, “Tüm terör örgütleri dışarıda olacak. İhlal edenlere karşı gözlemleme ve denetleme lazım. Gerekirse yaptırım uygulanması lazım” ifadesini kullandı. Rusya’nın rejim, İran’ın Hizbullah ve Şii gruplar, Türkiye’nin de muhalifler üzerindeki etkisi nedeniyle garantör ülkeler olduğunu belirten Çavuşoğlu, “İstihbaratımız, Genelkurmay ve tüm kurumlarımız, Suriye’de kalıcı ateşkes ve müzakerelerle siyasi çözüm olsun diye çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Esad’la siyasi çözüm olmayacağını, muhalefetin de bunu kabul etmeyeceğini tüm dünyanın bildiğini kaydeden Çavuşoğlu, Esad üzerinde bir mutabakatın mümkün olmadığını ifade etti. Çavuşoğlu, Astana’daki zirvede PYD’nin olmayacağını söyledi.

‘EL NUSRA BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR’

EL Nusra’nın Türkiye tarafından DEAŞ’la birlikte terör örgütleri listesine alındığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, bu konuda CHP’den gelen eleştirilere, “Kılıçdaroğlu ya yanlış yönlendiriliyor ya da kasıtlı yalan söylüyor. İkisi de vahim. Sanki Sayın Cumhurbaşkanı’mız El Nusra’ya ‘Dost’ dedi diye bir algı yayıyorlar. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı’mız ironi yapıyor. İkisi de terör örgütüdür” yanıtını verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in El Nusra konusunda Türkiye’den destek istediği yorumlarına da yanıt veren Çavuşoğlu, “O da saçma, doğru değil. Ben Lozan’daki toplantıdan çıkıp Halep’teki 200 kadar El Nusra üyesi için ‘Derhal buradan ayrılmalıdırlar’ dedim. El Nusra terör örgütüdür. Başından beri tutumumuz nettir” dedi. “El Nusra gibi radikal örgütlerden uzak durun, içinizde barındırmayın” diye ılımlı muhaliflere telkinde bulunduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararını hatırlatarak, “Burada El Nusra’nın, DEAŞ’ın adı geçiyor. PYD/YPG konusunda bir mutabakat yok. ABD’nin bunun, terör listesine girmesini istemediği açık. Tam konsensüs yok. BM Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları’nın da listeye girmesini istiyor” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin, terör saldırılarından sonra başsağlığı dilemek için kendisini aradığını hatırlatan Çavuşoğlu, “Kendisine, bu teröristlerin sizin silah verdiğiniz YPG’nin kampından geldiğini söyledim” ifadesini kullandı.

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