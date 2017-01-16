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Astana görüşmelerine katılacaklar!

Astana görüşmelerine katılacaklar!.7777
  • Giriş : 16.01.2017 / 12:16:00

Kazakistan'daki Suriye görüşmelerine kimlerin katılacağı belli oluyor.

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Suriye'nin kaderini belirleyecek barış görüşmeleri başlıyor. Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak kritik toplantılara Suriye'deki muhalif gruplar da katılacağını açıkladı.

Söz konusu karar Ankara'da devam eden toplantılarda alındı. Barış görüşmelerindeki heyette ülkedeki hangi muhalif grubun kaç kişiyle temsil edileceği henüz netlik kazanmadı.

Muhalif grupların Astana'daki görüşmelerde politik konulardan çok nihai ateşkesin ilan edilmesi ve insani yardımların ulaştırılması konularını sonuca bağlamaya odaklanacağı belirtiliyor.

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