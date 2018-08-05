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Astsubayın sır ölümü!

Astsubayın sır ölümü!.19199
  • Giriş : 05.08.2018 / 08:15:00

İzine geldiği Denizli'de tarlaya çalışmaya giden astsubayın ölü olarak bulunduğu öğrenildi.

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Sepet Beşik

Astsubayın ölüm sebebi için otopsi raporu beklenirken askerin ailesi acı haber karşısında yıkıldı.

Denizli’de hasat için Ankara’da astsubay olarak görev yaptığı bölüğünden izin alarak Çivril’e gelen Murat Çolpan, çalışmak için gittiği tarlasında akşam saatlerinde ölü bulundu.

Karamanlı Mahallesi'nde çalışmak amacıyla tarlaya giden Murat Çolpan'dan (36) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.     

Sağlık ekipleri, tarlada hareketsiz bulunan Çolpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çolpan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara'da astsubay olarak görev yapan Çolpan'ın izin alarak tarlada çalışmak üzere Çivril'e geldiği öğrenildi.

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