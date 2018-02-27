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Ata Demirer, Alara Bozbey ayrıldıklarını açıkladı

Ata Demirer, Alara Bozbey ayrıldıklarını açıkladı.25162
  • Giriş : 27.02.2018 / 16:00:00

Ünlü komedyen Ata Demirer, Alara Bozbey ayrıldıklarını açıkladı.

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Büyüyen Beşik

Ünlü komedyen Ata Demirer, bir süredir aşk yaşadığı Alara Bozbey ayrıldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Alara Bozbey, 'Saygı çerçevesinde ayrıldık. Geri dönüşümüz yok' dedi.

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