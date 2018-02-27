Ata Demirer, Alara Bozbey ayrıldıklarını açıkladı
Ünlü komedyen Ata Demirer, bir süredir aşk yaşadığı Alara Bozbey ayrıldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Alara Bozbey, 'Saygı çerçevesinde ayrıldık. Geri dönüşümüz yok' dedi.
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