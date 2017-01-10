Ataköy Camii'nde şok olay: Yaralılar var
İstanbul Ataköy Camii'nde cenaze namazı kılan vatandaşların üzerine kar biriken tente çatı çöktü.
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