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Ataköy'de silahlı saldırı! Spor dönüşü vuruldu

Ataköy'de silahlı saldırı! Spor dönüşü vuruldu.9339
  • Giriş : 23.02.2018 / 11:41:00

İstanbul Ataköy'den sabah saatlerinde silahlı bir saldırı haberi geldi.

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Sepet Beşik

İstanbul Ataköy 1. Kısım Yeni Fişekhane caddesi üzerinde sabah saatlerinde spor yapan bir kişinin eve dönüşü sırasında silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Kemal Serdar Sitoçi hastaneye kaldırıldı.

Sitoçi’nin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan talihsiz adam daha sonra olay yerine gelen ambulans ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ve olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri de çevrede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gören bir vatandaş ise “Kızım ile buradan geçiyorduk adama adres sorar gibiydi sanırım tanışmıyorlar. Ondan sonra birbirlerine iyi günler diyerek ayrıldılar daha sonra adama doğru yürümeye başladı ve silah ile 7 el ateş etti ve kaçtı” dedi.

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