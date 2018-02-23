Ataköy'de silahlı saldırı! Spor dönüşü vuruldu
İstanbul Ataköy 1. Kısım Yeni Fişekhane caddesi üzerinde sabah saatlerinde spor yapan bir kişinin eve dönüşü sırasında silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Kemal Serdar Sitoçi hastaneye kaldırıldı.
Sitoçi’nin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan talihsiz adam daha sonra olay yerine gelen ambulans ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ve olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri de çevrede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gören bir vatandaş ise “Kızım ile buradan geçiyorduk adama adres sorar gibiydi sanırım tanışmıyorlar. Ondan sonra birbirlerine iyi günler diyerek ayrıldılar daha sonra adama doğru yürümeye başladı ve silah ile 7 el ateş etti ve kaçtı” dedi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
'Kimse Yok Mu' yöneticilerine operasyon
FETÖ soruşturması kapsamında 'Kimse Yok Mu' yöneticilerine operasyon düzenlendi.
Dışişleri'nden '1915' tepkisi!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'nın 1915 kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Ankara'daki düğünü kana bulamıştı
Ankara'da geçen yıl akrabalarının düğününü basan Oğulcan Altınışık'ın görüntüleri ifşa oldu.
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Liman Başkanlığından vatandaşlar için kritik bir açıklama geldi.