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Atalay Filiz için karar verildi!

Atalay Filiz için karar verildi!.9879
  • Giriş : 05.10.2017 / 15:16:00

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen seri katil Atalay Filiz için karar açıklandı.

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Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen olayda gelişme yaşandı. Atalay Filiz'in öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davadan sonuç çıktı. Savcı, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırışmış hapis cezası talep etti.

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