Atalay Filiz için karar verildi!
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen olayda gelişme yaşandı. Atalay Filiz'in öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davadan sonuç çıktı. Savcı, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırışmış hapis cezası talep etti.
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