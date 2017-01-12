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Atalay Filiz'in cezası belli oldu!

Atalay Filiz'in cezası belli oldu!.9879
  • Giriş : 12.01.2017 / 15:50:00
  • Güncelleme : 12.01.2017 / 15:47:23

Atalay Filiz'in cezası belli oldu. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

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Ankara'da 2 kişiyi öldüren seri katil Atalay Filiz'in cezası belli oldu. Atalay Filiz için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Atalay Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demiraslan ve Elena Raschikova'yı öldürmek suçlarından yargılandığı davada sona gelindi.

Filiz İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürmesine ilişkin de yargılandığı için İstanbul'da tutuklu bulunuyor.

Duruşmaya video konferans yöntemi ile katılan Atalay Filiz'e, mütalaa karşısındaki savunması soruldu. Filiz ''Bir diyeceğim yok'' ifadesini kullandı.

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