Atama kararı Resmi Gazete'de!
Kritik atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buba göre birinci derece kadrolu Teftiş Kurulu Başkanlığına Atıf Ala, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Hayati Cankaloğlu getirildi.
Söz konusu atamalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76'ncı maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi gereğince yapıldı.
TRT
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