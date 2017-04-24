Atama kararlar Resmi Gazete'de!
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına İthalat Müdürü Kadir Bal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirliğine ise Sağlık Bakanlığı Müşaviri Zafer Tarikoğlu'nun atandı.
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