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Atama kararlar Resmi Gazete'de!

Atama kararlar Resmi Gazete'de!.15688
  • Giriş : 24.04.2017 / 09:41:00

Bakanlıklara yapılan atama kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına İthalat Müdürü Kadir Bal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirliğine ise Sağlık Bakanlığı Müşaviri Zafer Tarikoğlu'nun atandı.

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