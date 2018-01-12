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Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de.15688
  • Giriş : 12.01.2018 / 07:45:00

Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Kritik atamalar gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yakup Yıldız atandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim  Standartları Kurumu Başkanlığına Rıza Çelen atandı. Maden Tetkik ve Arama Genel  Müdürlüğüne Cengiz Erdem getirildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu  ile Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar,  Milli Eğitim Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu  Başkanlığına Maliye Bakanlığının aday gösterdiği Rıza Çelen atandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Erzurum Aile ve Sosyal  Politikalar İl Müdürlüğüne Cemil İlbaş, Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl  Müdürlüğüne Nevzat Özer, Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne  Mustafa Yıldırım, Çankırı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Hasan Tahsin  Yıldırım getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne  Suat Atmaca, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Önder Yurdakul, Çankırı  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Öcal Özdemir, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel  Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Yavuz Torun'un ataması  gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel  Müdürlüğüne, aynı kurumda Genel Müdür Yardımcısı olan Cengiz Erdem tayin edildi.  MTA Genel Müdür Yardımcılığına ise Vedat Yanık'ın atanması uygun görüldü.

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) Genel Müdürlüğü Yönetim  Kurulu Üyeliğine Abdullah Tancan getirildi.

TRT

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