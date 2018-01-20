Facebook Twitter Rss

Ataman'dan Fenerli taraftarlara sert sözler

Ataman'dan Fenerli taraftarlara sert sözler.14720
  • Giriş : 20.01.2018 / 08:44:00

Ünlü koç Ergin Ataman, Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Doğuş ile karşı karşıya gelinen maçın ardından açıklama yaptı.

Ergin Ataman, “Maça çok iyi başladık. Hücumda iyi top çevirdik. Ancak 5-6 dakikadan sonra bu tersine döndü. Bu sefer Fenerbahçe agresif oldu. Ancak mücadeleye devam ettik. Savunmada Dunston’a çalınan faulleri de anlayamadım. Maçın birinci ve son çeyreğini biz kazandık. Ama ikinci çeyrekte kontrolü kaybettik. Bu çeyrekte hakemlerin verdiği bazı kararlardan da emin değiliz. Daha sonra Fenerbahçe’nin gerisinde geldik ve maçı kaybettik” şeklinde konuştu.

Ataman, ayrıca karşılaşma içinde sarı-lacivertli taraftarların kendisine küfür ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Geçen yıl ben hakemlerle ilgili açıklamalardan 20 bin Euro’ya yakın ceza aldım. Ama Fenerbahçe taraftar grubunun bana etmiş oldukları ağır küfürler ne kadar Eurolague’in imajına uyuyor soruyorum. Küfürler Türkçe ediliyor. Bunun denetlenmesi de kolay. Bunun önlemini alması gereken Euroleague. Fenerbahçe taraftarının yaptığı bu terbiyesizliğin kararını kim verecek merak ediyorum.”

VATAN

Vida, Antalyaspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin yolladığı Persie'nin yeni takımı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe'nin yolladığı Persie'nin yeni takımı

Fenerbahçe'nin yolladığı Persie'nin yeni takımı

Fenerbahçe'nin yolladığı Van Persie'nin yeni takımı belli oldu.

Vida, Antalyaspor maçında oynayacak mı?

Vida, Antalyaspor maçında oynayacak mı?

Vida'nın Antalyaspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

 

Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı

Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı

Golcü oyuncu Cenk Tosun, Başakşehirli Emre Belözoğlu'nu yalanladı.

Hamzaoğlu: Eto'o'ya teklifler geliyor!

Hamzaoğlu: Eto'o'ya teklifler geliyor!

Teknik adam Hamza Hamzaoğlu, Eto'o ile ilgili açıklama yaptı.

 

Federasyondan Riva'ya ikinci tesis müjdesi

Federasyondan Riva'ya ikinci tesis müjdesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'ya ikinci tesis müjdesini verdi.

O ismi duyan Galatasaray taraftarları çıldırdı

O ismi duyan Galatasaray taraftarları çıldırdı

Gençlerbirliği oyuncusu Uğur Çiftçi'nin Galatasaray taraftarları çıldırdı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya