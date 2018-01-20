Ataman'dan Fenerli taraftarlara sert sözler
Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Doğuş ile karşı karşıya gelinen maçın ardından açıklama yaptı.
Ergin Ataman, “Maça çok iyi başladık. Hücumda iyi top çevirdik. Ancak 5-6 dakikadan sonra bu tersine döndü. Bu sefer Fenerbahçe agresif oldu. Ancak mücadeleye devam ettik. Savunmada Dunston’a çalınan faulleri de anlayamadım. Maçın birinci ve son çeyreğini biz kazandık. Ama ikinci çeyrekte kontrolü kaybettik. Bu çeyrekte hakemlerin verdiği bazı kararlardan da emin değiliz. Daha sonra Fenerbahçe’nin gerisinde geldik ve maçı kaybettik” şeklinde konuştu.
Ataman, ayrıca karşılaşma içinde sarı-lacivertli taraftarların kendisine küfür ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Geçen yıl ben hakemlerle ilgili açıklamalardan 20 bin Euro’ya yakın ceza aldım. Ama Fenerbahçe taraftar grubunun bana etmiş oldukları ağır küfürler ne kadar Eurolague’in imajına uyuyor soruyorum. Küfürler Türkçe ediliyor. Bunun denetlenmesi de kolay. Bunun önlemini alması gereken Euroleague. Fenerbahçe taraftarının yaptığı bu terbiyesizliğin kararını kim verecek merak ediyorum.”
VATAN
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