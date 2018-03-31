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Ataşehir'de fabrika yangını! Ekipler bölgede

Ataşehir'de fabrika yangını! Ekipler bölgede.11965
  • Giriş : 31.03.2018 / 13:37:00
  • Güncelleme : 31.03.2018 / 13:33:36

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir fabrikada yangın çıktığı bildirildi.

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İstanbul Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı yangına 5 bölgeden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

YANGIN saat 12.00 sıralarında Ataşehir Yeni Camlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir fabrikada çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kayışdağı, Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli, Bakkalköy itfaiye grupları yangına müdahale ediyor.

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