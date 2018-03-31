Ataşehir'de fabrika yangını! Ekipler bölgede
İstanbul Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı yangına 5 bölgeden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
YANGIN saat 12.00 sıralarında Ataşehir Yeni Camlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir fabrikada çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kayışdağı, Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli, Bakkalköy itfaiye grupları yangına müdahale ediyor.
HÜRRİYET
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