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Ataşehir'in yeni başkanı belli oldu

Ataşehir'in yeni başkanı belli oldu.18459
  • Giriş : 16.12.2017 / 17:03:00
  • Güncelleme : 16.12.2017 / 17:03:22

Ataşehir'in yeni belediye başkanı CHP'nin adayı İlhami Yılmaz oldu.

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İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimatla görevden uzaklaştırılan CHP'li Battal İlgezdi'nin yerine gelen isim belli oldu. Ataşehir'in yeni belediye başkanı CHP'nin adayı İlhami Yılmaz oldu.

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