Ataşehir'in yeni başkanı belli oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimatla görevden uzaklaştırılan CHP'li Battal İlgezdi'nin yerine gelen isim belli oldu. Ataşehir'in yeni belediye başkanı CHP'nin adayı İlhami Yılmaz oldu.
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