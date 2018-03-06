Atatürk belgeseli çekilmeden 9 kişi öldü
ÇEKÜL'ün hazırladığı proje öncesi büyük bir şok yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının İzmit'ten geçişine tanıklık eden 19 kişiden 9'u belgesel çekimi başlamadan hayatını kaybetti.
ÇEKÜL Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının 19 Kasım 1938 tarihinde İzmit’ten geçişine tanıklık edenlerle yapılmak üzere bir belgesel projesi hazırlandı.
Proje kapsamında o güne tanıklık etmiş 19 kişi bulundu. Ancak geçen yıl yapımı kararlaştırılan belgeselin çekimleri bir türlü hayata geçirilmeyince 9 kişi zaman içerisinde hayatını kaybetti. Ölümler peş peşe gelince, hayatta olan 10 kişi ile yapılacak olan çekimler hızlandırıldı. Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre belgesel, geçen hafta salı günü Kartepe Arslanbey’de ikamet eden 92 yaşındaki Resmiye Çetin ile yapılan söyleşi ile başladı. Çekimlerin kısa sürede tamamlanacağı öğrenilirken belgeselin 19 Kasım 2018 tarihinde yayınlanacağı belirtildi. Öte yandan belgeselde dönemin İngiliz İstihbarat Yüzbaşısı John Godolphin Bennett ile yapılan 4.5 saatlik ses kaydının da ilk kez yayınlanacağı kaydedildi.
MİLLİYET
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