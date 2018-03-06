Facebook Twitter Rss

Atatürk belgeseli çekilmeden 9 kişi öldü

Atatürk belgeseli çekilmeden 9 kişi öldü.22745
  • Giriş : 06.03.2018 / 08:06:00

Atatürk belgeseli çekilmeden 9 kişinin hayatını kaybetmesi şoke etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

ÇEKÜL'ün hazırladığı proje öncesi büyük bir şok yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının İzmit'ten geçişine tanıklık eden 19 kişiden 9'u belgesel çekimi başlamadan hayatını kaybetti.

ÇEKÜL Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının 19 Kasım 1938 tarihinde İzmit’ten geçişine tanıklık edenlerle yapılmak üzere bir belgesel projesi hazırlandı.

Proje kapsamında o güne tanıklık etmiş 19 kişi bulundu. Ancak geçen yıl yapımı kararlaştırılan belgeselin çekimleri bir türlü hayata geçirilmeyince 9 kişi zaman içerisinde hayatını kaybetti. Ölümler peş peşe gelince, hayatta olan 10 kişi ile yapılacak olan çekimler hızlandırıldı. Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre belgesel, geçen hafta salı günü Kartepe Arslanbey’de ikamet eden 92 yaşındaki Resmiye Çetin ile yapılan söyleşi ile başladı. Çekimlerin kısa sürede tamamlanacağı öğrenilirken belgeselin 19 Kasım 2018 tarihinde yayınlanacağı belirtildi. Öte yandan belgeselde dönemin İngiliz İstihbarat Yüzbaşısı John Godolphin Bennett ile yapılan 4.5 saatlik ses kaydının da ilk kez yayınlanacağı kaydedildi.

MİLLİYET

İzmir'de dehşet: 1 şehit, 2 yaralı

Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a cevap

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

FETÖ'de 12 rütbeli askere gözaltı

FETÖ'de 12 rütbeli askere gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Düzce'de operasyonlar başlatıldı.

İzmir'de dehşet: 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'de dehşet: 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde dün akşam asker kaçağı dehşeti yaşandı.

 

İçişleri Bakanlığı: 20'si etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 20'si etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlara değindi.

Edirne'de Tunca Nehri taştı: 1 kişi can verdi

Edirne'de Tunca Nehri taştı: 1 kişi can verdi

Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

 

İstanbul'da lüks villalara baskın

İstanbul'da lüks villalara baskın

Emniyet güçleri, İstanbul'da lüks villalara kumar baskını düzenledi.

Antalya'da FETÖ'den 25 kişi gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ'den 25 kişi gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında Antalya'da operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya