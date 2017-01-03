Atatürk'e darbeci dedi!
CHP'yi terörist ilan eden Şatıroğlu, 15 Temmuz'dan sonra kurulacak darbe hükümetinde CHP'nin yer alacağını ileri sürdü, ayrıca FETÖ lideri Gülen'in 15 Temmuz akşamı Amerikan uçakları ile İncirlik üssüne getirildiğini de ileri sürdü.
MHP'nin Alpaslan Türkeş döneminde İstanbul İl Başkanlığı görevini yapan Mustafa Şatıroğlu, KRT'de Cilara'nın programında çarpıcı ifadeler kullandı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, darbe yaparak 1923 anayasasını hayata geçirdiğini söyleyen Şatıroğlu, CHP'nin ipinin terör baronları tarafından tutulduğunu iddia etti. İşte Şatıroğlu'nun o ilginç sözleri:
"CHP POSTMODERN HAÇLI SEFERİNİ İDRAK EDEMEZSE TERÖRİSTTİR"
"Anamuhalefet partisi, ey CHP, ey CHP sözcüleri, siz postmodern bir haçlı seferi ile karşı karşıya olduğumuzu anlayıp, idrak edip, bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasında mevcut hükümete ve mevcut milli güçlere yardım etmedikçe siz de teröristsiniz. CHP'nin iktidar olması mümkün değildir, kudurmaktadır. Onların kafa yapıları, düşünce yapıları körleşmiştir."
'GÖZLERİ VAR GÖRMEZLER' ŞEKLİNDEKİ AYETİ CHP'LİLER İÇİN SÖYLEDİ
Şatıroğlu, A'raf Suresi 179. ayette yer alan, 'Onların gözleri vardır görmezler, kalpleri vardır hissetmezler, kulakları vardır duymazlar' şeklindeki ifadeyi CHP'liler için söyledi.
"Kurani tabirle, 'Onların gözleri vardır görmezler, kalpleri vardır hissetmezler, kulakları vardır duymazlar.' Bunlar böyle bir güruhtur, CHP böyle bir güruhtur. Kasetzede gitmiş, kasetzade gelmiştir. Yenikapı'da oradaki milli ruhu, milli heyecanı gördü, rüyasında bile o kadar büyük bir topluluk görmesi mümkün değil. CHP'nin ipini terör baronları, Amerika ve onun Türkiye üzerindeki oyunlarının taşeronları tutuyor."
"15 TEMMUZ GERÇEKLEŞSEYDİ CHP DARBE HÜKÜMETİNDE YER ALACAKTI"
15 Temmuz darbesi gerçekleşseydi CHP'nin kurulacak hükümette etkin görev alacağını ileri süren Şatıroğlu şöyle konuştu:
"CHP, 15 Temmuz'dan sonra yeni kurulması düşünülen hükümette etkin görev alacaktı."
"ATATÜRK DARBECİDİR, CHP'NİN DARBECİLİK ANLAYIŞINI ATATÜRK BAŞLATTI"
Eski MHP'li Şatıroğlu, kurucu iradenin 1921 anayasası olduğunu, ondan sonrakilerin darbe anayasaları kapsamına gireceğini söyledi. "1923'de darbe sayılır. Rahmetli Atatürk bir darbe yaptı" diyen Şatıroğlu, "Sen bir anda kalkıyorsun halkın bin yıllık kültürünü temelden değiştiriyorsun, alfabeyi, müziği, sanatı kültürü alt üst ediyorsun" dedi. Şatıroğlu, "CHP'nin temel kodlarında darbecilik var rahmetli Atatürk bunu başlattı" diye konuştu.
"15 TEMMUZ'DA FETÖ LİDERİ GÜLEN İNCİRLİK ÜSSÜNE GETİRİLDİ"
Şatıroğlu, 15 Temmuz'da FETÖ lideri Fetullah Gülen'in İncirlik üssüne getirildiğini, İstihbaratın bu yönde bilgiler verdiğini söyledi. Gülen'in Amerikan uçakları ile İncirlik'e getirildiğini belirten Şatıroğlu, aynı uçakla Amerika'ya geri götürüldüğünü ileri sürdü.
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