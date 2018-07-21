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Atatürk'e hakaret eden için flaş karar

Atatürk'e hakaret eden için flaş karar.21944
  • Giriş : 21.07.2018 / 11:16:00

Atatürk'e hakaret eden S.İ. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk'e sosyal medya üzerinden hakaret eden S.İ. ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Anıtkabir önünde Atatürk'e hakaret içeren video çeken S.İ. isimli kadının videoları sosyal medyada paylaşılmıştı.

Büyük tepki çeken paylaşımla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı reesen soruşturma başlattı.

Söz konusu kadının sosyal medya hesapları inceleme altına alınırken başsavcılıktan yapılan açıklamada kadının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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