Atatürk'e hakaret etmişti! Karar çıktı!
Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden yazar Kadir Mısıroğlu ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi. Savcılık, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan soruşturma başlattığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan ve yazar Mısıroğlu'na ait olduğu belirtilen video kaydında geçen beyanlarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarını Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmanın, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan başlatıldığı kaydedildi.
HÜRRİYET
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