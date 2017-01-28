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Atatürk fotoğrafına soruşturma!

Atatürk fotoğrafına soruşturma!.20885
  • Giriş : 28.01.2017 / 16:33:00

Bilecik'te bir binaya asılan Atatürk ve Erdoğan posterleri olay yarattı.

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Bilecik'te 10 Kasın'da yanyana asılan Türk Bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin bir kat aşağısına asılan Mustafa Kemal Atatürk'ün flaması gündeme oturdu. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Sağlık Bakanlığı’nın yanıtlaması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Milletvekili Tüzün, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Seçim bölgem Bilecik’te bu yıl 10 Kasım’da, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü binasının üst katına büyük boy Türk Bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asılırken, büyük önder Atatürk aşağılanmak istercesine alt kata ve küçük boyutta bir flama asılmakla yetinilmiştir. Vatandaşların, Atatürk’e yapılan bu saygısızlığın düzeltilmesi istekleri ise karşılıksız bırakılmıştır. Bu çerçevede; Böyle bir uygulamayı doğru buluyor musunuz? ’Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’ uyarınca, Bilecik’te 10 Kasım anma törenleri program belirlenmesi amacıyla komite çalışması yapılmış mıdır? Komite tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına, anma törenlerinin ruhuna uygun olarak Atatürk posteri asılması için bir talimat gönderilmiş midir? Ülkemizin kurtuluşuna önderlik eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün anısına saygısızlık yapan İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’ndeki bu olayla ilgili inceleme ve araştırma yapılmış mıdır? Konuyla ilgili kurum yöneticileri hakkında soruşturma açılmışsa sonucu nedir?"

BAKAN AKDAĞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, milletvekili Yaşar Tüzün’ün soru önergesi üzerine yazılı açıklamada bulundu. Akdağ, konuyla ilgili olarak Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek şöyle dedi:

"Bilecik Vali Yardımcısı Başkanlığında ’Ulusal ve Resmi Bayramlar ve Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalar Yönetmeliği’ Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 78’inci yıldönümünde 10 Kasım anma tören programı belirlenmesi amacıyla İl Anma Komitesi çalışma yapmıştır. Komite Başkanı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına anma töreninin ruhuna uygun olarak bayrak ve Atatürk posteri asılması için talimat verilmiştir. Ancak Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün astıkları Atatürk posterinin ebatlarının uygun olmadığı görülmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim."

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