Atatürk Havalimanı davasında karar!
Atatürk Havalimanı'na yapılan terör saldırısı davasında savcı, 6 sanığa 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 150'şer yıldan 3 bin 371'er yıla kadar hapis cezası verdi.
15 sanığın Örgüt üyeliği" suçundan 15’er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi. 4 sanığın ise dosyasının ayrılması talep etti.
HÜRRİYET
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