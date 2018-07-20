Atatürk Havalimanı'nda böyle gezdi
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde şoke eden bir gelişme yaşandı. Yabancı uyruklu bir yolcunun çırılçıplak soyunması üzerine havalimanı personeli zor anlar yaşadı.
ATATÜRK Havalimanı'nda yabancı uyruklu kadın bir yolcu çırılçıplak dolaşmaya çalıştı. Atatürk Havalimanı'nda dün akşam geçen kadın turist, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'ndaki arındırılmış salonda bulunan bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı.
Çıplak halde terminal içerisinde dolaşan kadına havalimanı personeli müdahale etti. Daha sonra alkollü olduğu belirtilen kadın, polis merkezine götürüldü.
Bir süre burada bekletilen kadın kendine geldikten sonra polis merkezinden bırakıldı.
HÜRRİYET
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