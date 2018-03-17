Atatürk Havalimanı'nda hostes botu patlattı
Atatürk Havalimanı'nda Bakü-İstanbul seferini yapan uçakta panik yaşandı. Bir hostesin uçağın arka kapısındaki botu yanlışlıkla patlattığı öğrenildi.
Bakü-İstanbul tarifeli seferini tamamladıktan sonra Atatürk Havalimanı'na park eden Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın arka kapısındaki tahliye botu patladı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den gelerek, öğle saatlerinde havalimanına inen tarifeli uçak, 212 numaralı körüğe yanaştı.
Uçaktaki bir kabin memuru, acil durumlarda yolcuların tahliye edilmesini sağlayan slide botunu yanlışlıkla patlattı.
Yolcular uçaktan sorunsuz indirilirken patlayan bot, görevliler tarafından kısa sürede toplandı.
TRT
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