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Atatürk Havalimanı'nda hostes botu patlattı

Atatürk Havalimanı'nda hostes botu patlattı.20763
  • Giriş : 17.03.2018 / 15:41:00

Atatürk Havalimanı'nda hostes uçağın arka kapısındaki botu patlattı.

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Sepet Beşik

Atatürk Havalimanı'nda Bakü-İstanbul seferini yapan uçakta panik yaşandı. Bir hostesin uçağın arka kapısındaki botu yanlışlıkla patlattığı öğrenildi.

Bakü-İstanbul tarifeli seferini tamamladıktan sonra  Atatürk Havalimanı'na park eden Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın arka  kapısındaki tahliye botu patladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den gelerek, öğle  saatlerinde havalimanına inen tarifeli uçak, 212 numaralı körüğe yanaştı.

Uçaktaki bir kabin memuru, acil durumlarda yolcuların tahliye  edilmesini sağlayan slide botunu yanlışlıkla patlattı.

Yolcular uçaktan sorunsuz  indirilirken patlayan bot, görevliler tarafından kısa sürede toplandı.

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