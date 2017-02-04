Atatürk Havalimanı'nda panik!
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan beyaz panelvan bir minibüsün tekerleklerine ateş açıldı. Polisin uyarı ataeşi sonrası minibüs 'U' dönüşü yaparak ters istikamete kaçtı.
Olay, saat 04.05 sıralarında Atatürk Havalimanı ana girişinde bulunan uygulama noktasında yaşandı. İddiaya göre, havalimanı girişinde görev yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir panelvan aracı durması için ikaz ederek kontrol noktasına yönlendirdi. İçerisinde üç kişi bulunduğu belirtilen beyaz panelvan minibüs 'dur' ihtarına uymayarak geldiği yönün ters istikametine hareket ederek kaçtı.
Bu sırada uygulama noktasında ki polis ekipleri aracın tekerleklerine ateş açarak şüphelilerin peşine düştü. Yaşanan olayla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Aracın ters yönde gittiği ve arkasından polis ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.
Atatürk Havalimanı girişinde şüpheli minibüs paniğiOlaya ilişkin taksi şoförü Saffet Yiğit, "Şüpheli bir araç polis noktasına doğru geldi. Polis arkadaşlar hareketlerinden şüphelendi. Ve aşağıya doğru çekmesini rica etti. Araç durmayıp üstlerine doğru gidince polis ateş etmeye başladı. Araçta 'U' dönüşü yaparak ters istikamete doğru hareket etti. Durum bundan ibaret. Rabbim bizi böyle vatan hainlerinden polisimizi askerimizi korusun" dedi.
HÜRRİYET
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