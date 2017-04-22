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Atatürk Havalimanı'nda panik!

Atatürk Havalimanı'nda panik!.11893
  • Giriş : 22.04.2017 / 16:49:00
  • Güncelleme : 22.04.2017 / 16:49:09

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kayan uçak paniğe neden oldu.

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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bakıma gelen uçağın kayması panik yarattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen A340 tipi uçakta yolcu bulunmazken, uçağın kurtarılması için ARFF ekipleri çalışmalara başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden bakım için Atatürk Havalimanı'na inen ve yolcusu bulunmayan uçağın tekerlekleri, taksi yolundan kaymasının ardından toprağa saplandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah kentinden hareket ederek, saat 15.00'te İstanbul'a sorunsuz inen "Airbus A340" tipi bir yolcu uçağı, bakım ve onarım merkezine gitmek üzere taksi yoluna yöneldi.

Burada henüz bilinmeyen nedenle yoldan kayan uçak, toprak alana çıktı. Tekerleğinin toprağa battığı görülen uçağın kurtarılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı ekipler olay yerine geldi. İtfaiye araçları da uçak çevresinde beklemeye başladı.

Uçağın, toprak zeminden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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