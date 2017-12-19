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Atatürk Havalimanı'nda panik! Pist kapatıldı

Atatürk Havalimanı'nda panik! Pist kapatıldı.20496
  • Giriş : 19.12.2017 / 12:42:00

Atatürk Havalimanı'nda kuşlar nedeniyle büyük bir panik yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Atatürk Havalimanı'nda TK 2312 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçak kalkışı sırasında şoke eden bir olay yaşandı. Uçağa çarpan 3 kuş nedeniyle pilot uçuşu iptal ederek yolcuları başka bir uçağa aldı.

Ayrıca İstanbul-Zagreb seferini yapan bir uçağa kalkış sırasında, başka bir uçağa da iniş sırasında kuş çarptığı öğrenildi. Kuş çarpma olayları üzerine pistin kısa süreliğine kapatılarak kontrol edildiği belirtildi.

TRT

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