Atatürk Havalimanı'nda panik! Pist kapatıldı
Atatürk Havalimanı'nda TK 2312 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçak kalkışı sırasında şoke eden bir olay yaşandı. Uçağa çarpan 3 kuş nedeniyle pilot uçuşu iptal ederek yolcuları başka bir uçağa aldı.
Ayrıca İstanbul-Zagreb seferini yapan bir uçağa kalkış sırasında, başka bir uçağa da iniş sırasında kuş çarptığı öğrenildi. Kuş çarpma olayları üzerine pistin kısa süreliğine kapatılarak kontrol edildiği belirtildi.
TRT
DİĞER HABERLER
İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek dehşeti
İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek ile kapıya çıkan şahıs korkulu anlar yaşattı.
Çapkın ve Mutlu için flaş karar!
Eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın ve eski Vali Avni Mutlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
PKK'nın kadın bombacısı İzmir'de yakalandı
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın kadın bombacısı İzmir'de yakalandı.
Berna Yılmaz'ı Erdoğan çifti teselli etti!
Oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesinde Berna Yılmaz'ı Erdoğan çifti teselli etti.