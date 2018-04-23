Facebook Twitter Rss

Atatürk Havalimanı'nda uçak acil iniş yaptı

Atatürk Havalimanı'nda uçak acil iniş yaptı.14851
  • Giriş : 23.04.2018 / 12:28:00

Rahatsızlanan yolcu, Atatürk Havalimanı'nda uçak acil iniş yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Rahatsızlanan yolcu nedeiyle Atatürk Havalimanı'nda panik yaşandı. Belçika'nın Liege kenrine gitmek üzere Kayseri Havalimanı'ndan havalanan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçak İstanbul Hava sahasındayken, Hollanda vatandaşı Beyza Kamer (22) nabız düşmesi üzerine fenalaştı. Kabin memurlarının durumu kaptan pilotlara bildirmesi üzerine uçak saat 21.10 sıralarında Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Atatürk Havalimanı'nda görevli Portclinic sağlık ekiplerinin müdahalesi üzerine Kamer, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kamer'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİR BAŞKA YOLCU DAHA RAHATSIZLANDI

Ancak bu kez de uçak kalkış hazırlıklarını bitirdiği sırada Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki adı öğrenilemeyen kadın yolcu, şekerinin düşmesi üzerine rahatsızlandı. Ardından pilot, kontrol için yolcunun uçaktan indirilmesini istedi. Yolcunun indirilmesinin ardından uçak 2 saat gecikmeli olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 23.10'da havalanabildi. Her iki yolcunun da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

NTV

Suudi Arabistan düğünü vurdu: 20 kişi öldü

Cumhurbaşkanı Macron, Trump'la görüştü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İçişleri Bakanlığı: 42 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 42 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

TSK'dan 23 Nisan afişi

TSK'dan 23 Nisan afişi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 23 Nisan'a özel bir afiş hazırlattı.

 

İstanbul'da göl havzasına kimyasal atık döküldü

İstanbul'da göl havzasına kimyasal atık döküldü

İstanbul Büyükçekmece'de göl havzasına kimyasal atık döküldü

Manisa'da kaza: 10'dan fazla asker yaralandı

Manisa'da kaza: 10'dan fazla asker yaralandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen kazada 10'dan fazla asker yaralandı.

 

Diyarbakır'da özel hastaneyi su bastı

Diyarbakır'da özel hastaneyi su bastı

Diyarbakır'da bulunan bir özel hastaneyi su bastığı öğrenildi.

Flaş! Galatasaray'ın kadrosu açıklandı!

Flaş! Galatasaray'ın kadrosu açıklandı!

Galatasaray, bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya