Atatürk Havalimanı'nda uçak acil iniş yaptı
Rahatsızlanan yolcu nedeiyle Atatürk Havalimanı'nda panik yaşandı. Belçika'nın Liege kenrine gitmek üzere Kayseri Havalimanı'ndan havalanan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Uçak İstanbul Hava sahasındayken, Hollanda vatandaşı Beyza Kamer (22) nabız düşmesi üzerine fenalaştı. Kabin memurlarının durumu kaptan pilotlara bildirmesi üzerine uçak saat 21.10 sıralarında Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Atatürk Havalimanı'nda görevli Portclinic sağlık ekiplerinin müdahalesi üzerine Kamer, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kamer'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BİR BAŞKA YOLCU DAHA RAHATSIZLANDI
Ancak bu kez de uçak kalkış hazırlıklarını bitirdiği sırada Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki adı öğrenilemeyen kadın yolcu, şekerinin düşmesi üzerine rahatsızlandı. Ardından pilot, kontrol için yolcunun uçaktan indirilmesini istedi. Yolcunun indirilmesinin ardından uçak 2 saat gecikmeli olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 23.10'da havalanabildi. Her iki yolcunun da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
NTV
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