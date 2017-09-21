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Atatürk Havalimanı'nda uçak düştü

Atatürk Havalimanı'nda uçak düştü.26735
  • Giriş : 21.09.2017 / 21:51:00
  • Güncelleme : 21.09.2017 / 22:27:45

Atatürk Havalimanı'nda özel bir jetin düştüğü öğrenildi. İstanbul'da hava trafik de durduruldu.

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Sepet Beşik

TC-KON tescilli özel jet Atatürk Havalimanında iniş sırasında düştü, Atatürk Havalimanı trafiğe kapatıldı.

Pistten çıkan özel bir jetin yanmaya başladığı, itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildiği belirtildi. Yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Uçak kullanılamaz hale geldi. Uçakta bulunan yolcuların yaralandığı kaydedildi.

Gelen ilk bilgilere göre ölen olmadı.



Kıbrıs'a gitmek için İstanbul'dan havalanan uçak, arıza sinyali alınca geri döndü. Uçağın iniş yaptığı sırada lastiği patladı ve sürüklenmeye başladı. Alev alan uçağı havalimanı itfaiyesi müdahale ederek söndürdü.

Kaza sonrası İstanbul üzerinde yoğunluk yaşanıyor...

KAZA SONRASI UYARI

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada, kazanın ardından uçuşların tek pist olarak devam ettiğini belirterek, olası tehirler için yolcuların THY'nin web sitesinden uçuşlarını takip etmeleri uyarısında bulundu.

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