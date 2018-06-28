Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar durdu!
Kuvvetli yağış hava trafiğini de felç etti. İstanbul'da etkisini gösteren yağış, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda seferler kısa süreli olarak durduruldu.
Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur ve dolu nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler oldu.
Uçaklar, 5 dakikalık süre için havalimanındaki pist başında beklerken, Atatürk Havalimanı'ndaki hava trafiğinin kapanmadığı bildirildi.
Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu sırada tarifeli bir uçak pisti pas geçti.
Hava trafiği daha sonra normale döndü.
NTV
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