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Atatürk Havalimanı yerine AVM!

Atatürk Havalimanı yerine AVM!.20389
  • Giriş : 27.12.2017 / 11:24:00

Atatürk Havalimanı yerine AVM ve konut yapılacağı iddia edildi.

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Sepet Beşik

Atatürk Havalimanı'nın yerine alışveriş merkezi yapılacağı iddiaı ile ilgili konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Habrleşme Bakanı Ahmet Arslan, havalimanının olduğu yere AVM yapılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, üçüncü havalimanı inşaatının yüzde 73’ünün tamamlandığını söyledi. Bakan Arslan, “Havalimanının 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını 29 Ekim 2018 tarihinde açacağız” dedi.

Atatürk Havalimanı'nın akıbetiyle ilgili de bilgiler veren Arslan, şöyle konuştu:
“Atatürk ve İstanbul yeni havalimanını aynı anda kullanma imkânı yok. İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor çünkü. Ancak şunu da belirtelim Atatürk Havalimanı yapılaşmaya açılmayacak.

İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenecek. Ayrıca küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak da kullanılmasını planlıyoruz. Çok sayıda terminal var burada, bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz. Herhangi bir şekilde imara açılıp AVM ve konut yapılması söz konusu değil.”

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