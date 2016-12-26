Atatürk heykelini sökenlerin zafer pozu
Rize'de Atatürk heykelini sökerek Valiliğin önüne taşıyan işçilerin sosyal medyadaki zafer pozu, tartışmalara neden oldu.
Arif Berber isimli bir Facebook kullanıcısının paylaşımı ile ortaya çıkan fotoğrafta Berber, paylaşımını "Aha yeni Atanız" diyerek servis etti.
İŞTE O PAYLAŞIM
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bu fotoğrafı ve paylaşımı eleştiren ve kınayan bir mesaj yayınladı. Özkan, bu durumu "utanmazca" diyerek yorumladı.
Özkan, "Rize'deki Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu verdiler. Rize Belediye Başkanı işbirlikçileri acilen görevden alınsın. Rize'de Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu vermek yetmezmiş gibi bir de 'işte yeni atanız' diye utanmazca paylaşmışlar. Savcılar göreve!" dedi.
DİĞER HABERLER
Taksi tarifelerinde büyük değişiklik
Kısa mesafe problemini çözmek için taksi tarifelerinde değişikliğe gidildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kar yağışı ile ilgili uyarı geldi.
Danıtay'dan flaş İmam Hatip kararı!
Danıştay, okulların imam hatiplere dönüşümü konusunda çarpıcı bir karar aldı.
ABD elçiliği: PYD'ye yardım etmiyoruz!
Erdoğan'ın sert çıkışına ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.
Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu
2017 Survivor yarışmasına katılacak isimler tek tek belli oldu.
Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı
Sakarya'da yuvalanan DAEŞ'li teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.