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Atatürk heykelini sökenlerin zafer pozu

Atatürk heykelini sökenlerin zafer pozu.11963
  • Giriş : 26.12.2016 / 17:31:00
  • Güncelleme : 26.12.2016 / 17:49:07

Sosyal medya, Atatürk heykelini söken işçilerin zafer pozunu konuşuyor.

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Rize'de Atatürk heykelini sökerek Valiliğin önüne taşıyan işçilerin sosyal medyadaki zafer pozu, tartışmalara neden oldu.

Arif Berber isimli bir Facebook kullanıcısının paylaşımı ile ortaya çıkan fotoğrafta Berber, paylaşımını "Aha yeni Atanız" diyerek servis etti.

İŞTE O PAYLAŞIM



CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bu fotoğrafı ve paylaşımı eleştiren ve kınayan bir mesaj yayınladı. Özkan, bu durumu "utanmazca" diyerek yorumladı.

Özkan, "Rize'deki Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu verdiler. Rize Belediye Başkanı işbirlikçileri acilen görevden alınsın. Rize'de Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu vermek yetmezmiş gibi bir de 'işte yeni atanız' diye utanmazca paylaşmışlar. Savcılar göreve!" dedi.

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