Atatürk heykelinin yerine kardan Atatürk
Çamlıhemşin'de düzenlenen şenliğe katılan gençler, Rize merkezinde yeri değiştirilen Atatürk heykelinin bir benzerini şenlik alanında yaptı.
Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılarak valilik önündeki tören alanına konulan Atatürk Anıtı'nın, Naci Edi ve arkadaşlarınca kardan yapılan benzeri büyük ilgi gördü. Gençler, 3.5 metrelik anıt önünde Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.
Şenlik, yarın Kayak Federasyonu tarafından 108 sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan 2'inci Biatlon Türkiye Şampiyonası ile sona erecek.
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