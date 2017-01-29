Facebook Twitter Rss

Atatürk heykelinin yerine kardan Atatürk

Atatürk heykelinin yerine kardan Atatürk.11478
  • Giriş : 29.01.2017 / 10:01:00

Rize'de yeri değiştirilen Atatürk heykelinin benzeri, kardan yapıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Çamlıhemşin'de düzenlenen şenliğe katılan gençler, Rize merkezinde yeri değiştirilen Atatürk heykelinin bir benzerini şenlik alanında yaptı.

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılarak valilik önündeki tören alanına konulan Atatürk Anıtı'nın, Naci Edi ve arkadaşlarınca kardan yapılan benzeri büyük ilgi gördü. Gençler, 3.5 metrelik anıt önünde Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Şenlik, yarın Kayak Federasyonu tarafından 108 sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan 2'inci Biatlon Türkiye Şampiyonası ile sona erecek.

Müezzinoğlu: Atatürk senin tapulu malın mı?

TSK'dan flaş açıklama: 18 hedef vuruldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Huzur operasyonunda tam 568 kişi yakalandı

Huzur operasyonunda tam 568 kişi yakalandı

Türkiye genelinde binlerce polisle yapılan dev operasyonda 568 kişi yakalandı.

Gölbaşı'nı bombalayan teröristlere müebbet

Gölbaşı'nı bombalayan teröristlere müebbet

15 Temmuz gecesi havadan Polis Özel Harekât ve Havacılık Dairesi'ni bombalayan hainler için 54 kez m

 

Ankara'da sünnet düğününe baskın!

Ankara'da sünnet düğününe baskın!

Ankara'nın göbeğinde düzenlenen sünnet düğününe silahla baskın düzenlendi.

Rektörler 'biz de varız' diyor

Rektörler 'biz de varız' diyor

"Güçlü bir Türkiye için ben de varım" akımına rektörler de uydu.

 

Atatürk fotoğrafına soruşturma!

Atatürk fotoğrafına soruşturma!

Bilecik'te bir binaya asılan Atatürk ve Erdoğan posterleri olay yarattı.

Ünlü gazeteci Mehmet Türker vefat etti

Ünlü gazeteci Mehmet Türker vefat etti

Uzun süredir tedavi gören gazeteci Mehmet Türker hayatını kaybetti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya