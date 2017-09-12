Atatürk'lü 'yaver' mesajı sonrası kovuldu!
Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak şoke eden bir açıklamada bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanı Salih Zeki Çakıroğlu hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve işinden kovulduğu öğrenildi.
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Salih Zeki Çakıroğlu, sosyal medya hesabında ’Ne geldiyse yaverlerden geldi’ başlığıyla Atatürk ile Sultan Vahdettin’in olduğu fotoğraf ile FETÖ’den yargılanan Cumhurbaşkanı yaverleri ve Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin fotoğraflarını paylaşmıştı.
Tepki çeken bu paylaşımın ardından Cumhuriyet savcılığı, Salih Zeki Çakıroğlu hakkında ’Atatürk’ün hatırasına alanen hakaret’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Çakıroğlu hakkında idari soruşturma başlatmıştı.
İŞ AKDİNE SON VERİLDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle hakkında idari soruşturma başlattığı Salih Zeki Çakıroğlu’nun iş akdine son verdi.
HÜRRİYET
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