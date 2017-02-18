Facebook Twitter Rss

'Atatürk Türk'e benzemiyor' dedi!

'Atatürk Türk'e benzemiyor' dedi!.12048
  • Giriş : 18.02.2017 / 12:57:00

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'ye tepkiler çığ gibi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Mersin Anamur AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı 'Keşke olmasaydı, Türk'e benzemiyor' sözlerine tepki yağdı. Yaşanan skandal üzerine bugün istifa açıklaması geldi.

Hasan Baki, "Tarih yazılıyor. Aydınlık, Batı özentili devrim değil, İslam davası devrimidir bu" ifadelerini kullandı, tepkiler üzerine istifa etti.

Mersin’de AKP Anamur Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki, Twitter'daki hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldı, "Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var. Recep Tayyip Erdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Hasan Baki'nin skandal tweetleri şöyle:

– Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek va. #RecepTayyipErdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır!

– Birinin babasının ve kendisinin doğum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani, net. Benzemiyor Türk'e…

– Tarih yazılıyor. Aydınlık, Batı özentili devrim değil, İslam davası devrimidir bu.AKP Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, Baki'nin istifasını istediklerini, kendisinin de istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, paylaşımların AKP'yi bağlamadığını da söyledi.

HÜRRİYET

Başbakan Binali Yıldırım, Aliyev ile görüştü

Şok! İzmir'de askeri gemide yangın çıktı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Savcıdan şok referandum paylaşımı

Savcıdan şok referandum paylaşımı

Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu'nun paylaşımı olay yarattı.

Viranşehir'de 1 ton bomba kullanılmış

Viranşehir'de 1 ton bomba kullanılmış

Viranşehir'de geçekleştirilen hain saldırının detayları ortaya çıkıyor.

 

Öğrenci yurdunun çatısı çöktü

Öğrenci yurdunun çatısı çöktü

Siirt'te 2000 öğrencinin kaldığı öğrenci yurdunun çatısı çöktü.

970 memur ihraç edildi

970 memur ihraç edildi

Diyarbakır'da FETÖ soruşturması kapsamında 970 memurun ihraç ediliği öğrenildi.

 

El Bab'da gelişme! Telsizleri sustu!

El Bab'da gelişme! Telsizleri sustu!

Başarı ile devam eden El Bab operasyonunda gelişme kaydedildi.

Rus büyükelçi suikastinde gelişme!

Rus büyükelçi suikastinde gelişme!

Rus Büyükelçi Karlov'un suikastine ilişkin bir kişi gözaltına alındı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya