Atatürk'ün eczanesi kapandı!
1919 yılında başkent Ankara'da kurulan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün alışveriş yaptığı 99 yıllık İstanbul Eczanesi ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapandı.
Eczanenin işletmecisi Ömer Faruk Erdem, Atatürk ve dönemin siyasetçilerinin bu eczaneden ilaç aldığını belirterek, “Son dönemdeki sıkıntılarla işin bereketi kaçtı ve motivasyonum bozuldu” dedi.
Milliyet gazetesinde yer alan haberde, Atatürk ve dönemin siyasetçilerinin eczaneden ilaç aldığını belirten Erdem'in şu ifadelerine yer verildi:
"Atatürk ve diğer meclis üyeleri alışverişlerini buradan yapıyormuş. Birçok defa veresiye ilaç almışlar. Bir veresiye defterimiz vardı. Bunun 45 sayfası Atatürk’e aitti. Tabii diğerlerinin de vardı.
Her ayın sonunda faturaları Meclis’e gönderilir, onlar da maaşlarını aldıktan sonra ödermiş. Atatürk’e en son 20 Ekim 1938’de ilaç yapılıp gönderilmiş. Atatürk o zaman Dolmabahçe Sarayı’nda hasta yatağında yatıyor. Gönderilen o ilaçları, Dolmabahçe Sarayı’nda revirde gördüm."
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