Atatürk yaşasaydı evet derdi
Şamil Tayyar, Beyaz TV'de katıldığı programda "Atatürk yaşasaydı evet derdi" dedi.
Beyaz Tv'de Murat Erçin'in sunumuyla ekrana gelen Son Söz programına konuk olan Şamil Tayyar referandum süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
'Hayır'cıların herkesin ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk'ü propaganda malzemesi yaptığını söyleyen Tayyar, bunun Atatürk'e haksızlık olduğunu söyledi.
Tayyar şu ifadeleri kullandı;
ATATÜRK YAŞASAYDI 'EVET' DERDİ
Atatürk cumhuriyetin bir değeridir ve herkesin Atatürk'üdür. Atatürk bu cumhuriyetin kurucu lideridir. Siz Atatürk'ün böyle bir düzenlemeye hayır diyeceğini mi düşünüyorsunuz? Ben de kalkıp "Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı evet derdi' Neden evet derdi? sorusunun cevabını da bir çok gerekçeye dayandırabilirim. Mustafa Kemal'in 1920'den 1938' kadar aradan geçen 18 yıla bakıldığında Atatürk'ün bir kuvvetler birliğinden yana olduğunu görüyoruz.
NEREDEN ÇIKARDINIZ HAYIR DİYECEĞİNİ
Nereden çıkardınız Mustafa Kemal'in hayır diyeceğini? Cumhuriyetin ve hepimizin ortak değerini bir referandum sürecinde niye ayrıştırıcı bir tartışmanın parçası haline getiriyorsunuz. Buna hakkınız var mı? Bu Mustafa Kemal'e de yapılan en büyük haksızlıktır. Yazık günah değil mi? Her türlü melanetin, her türlü pisliğin, her türlü yanlışın içindesiniz ondan sonra da kalkıp Mustafa Kemal bayrağı açıyorsunuz, Atatürk rozeti takıyorsunuz. Ayıptır ya!
ATATÜRK'Ü MEZARINDA BARİ RAHAT BIRAKIN
Atatürk yaşasaydı hepinizi döverdi sizi. Abdullah Öcalan'ın fotoğrafıyla poz verenlerin Atatürk'ün tahammülü olur muydu? Allah rızası için istediğini söyleyin ama şu Atatürk'ü bir rahat bırakın. Mezarında rahat uyusun.
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