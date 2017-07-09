Ateşkes anlaşması yürürlükte!
ABD Başkanı Donal Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaştığı ve Suriye'nin güneybatısında ateşkesi öngören anlaşma bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
Suriye'de altı yıldır süren iç savaşta uluslararası alanda önemli bir barış adımı atıldı. ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güney batısı için uzlaştığı ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.
Açıklama G20 Zirvesi kapsamında Hamburg’ta bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov tarafından yapılmıştı. Uzlaşmaya Ürdün’ün başkenti Umman’da varıldığı bildirildi.
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