Facebook Twitter Rss

Ateşkes sonrası 2 bin Suriyeli aile döndü

Ateşkes sonrası 2 bin Suriyeli aile döndü.19613
  • Giriş : 05.01.2017 / 08:50:00
  • Güncelleme : 05.01.2017 / 12:27:39

Ateşkesin ilan edilmesi sonrası 2 bin 200 aile ülkesine geri döndü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Vekili Malik, Suriyelilerin Halep'e geri dönmeye başladığını söyledi.

Halep'teki yıkımın büyüklüğüne rağmen Suriyeli 2 bn 200 aile ateşkes ilan edilmesinin hemen sonrasında şehre geri döndü.

Halep'teki yıkımın son derece büyük olduğuna ve kentin yeniden inşasının uzun süreceğine dikkati çeken Malik, "Hava çok soğuk ve insanlar pencereleri, kapıları olmayan evlere dönüyor" diye konuştu.

Silahların susmasıyla çocukların zarar gören binalardan dışarı çıkarak sokaklarda oynadığını, ateşkesin ardından iyimserlik ve umut gördüklerini belirten Malik, Suriye halkının defalarca hayal kırıklığına uğratıldığını ve umudun tekrar sönmemesi için barışa şans verilmesi gerektiğini vurguladı.

Savaş öncesi 4 milyon kişinin yaşadığı Halep'te şu anda 1,5 milyon kişinin olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Malik, bu sayının 400 binini ülke içinde yerinden edilenlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Malik, Halep'te 5 yıldır okula gidemeyen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ise BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) bir bölgede hizmet vermeye başladığını sözlerine ekledi.

Lice'de sokağa çıkma yasağı

TSK'dan açıklama geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şengal Kaymakamı konuştu: PKK çekilecek!

Şengal Kaymakamı konuştu: PKK çekilecek!

Şengal Kaymakamı, PKK'nın Şengal'deki varlığına ilişkin konuştu.

Putin talimat verdi! Geri çekiliyor!

Putin talimat verdi! Geri çekiliyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ile ilgili önemli bir karar aldı.

 

Amerika'dan El Bab ve İncirlik açıklaması

Amerika'dan El Bab ve İncirlik açıklaması

İncirlik tartışmalarına Amerika Birleşik Devletleri'nden yanıt geldi.

İnsan vücudunda yeni bir organ bulundu

İnsan vücudunda yeni bir organ bulundu

Yapılan araştırmalar sonucu insan vücudunda yeni bir organ bulunduğu öğrenildi.

 

Yaşlı DEAŞ'çı katliamın işareti mi?

Yaşlı DEAŞ'çı katliamın işareti mi?

İngiliz gazetesinden İstanbul'da yaşanan katliama dair ilginç bir tespit geldi.

DEAŞ'ın saldırı şekli değişti!

DEAŞ'ın saldırı şekli değişti!

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın saldırı taktiklerini değiştirdiği öne sürüldü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya