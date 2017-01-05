Ateşkes sonrası 2 bin Suriyeli aile döndü
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Vekili Malik, Suriyelilerin Halep'e geri dönmeye başladığını söyledi.
Halep'teki yıkımın büyüklüğüne rağmen Suriyeli 2 bn 200 aile ateşkes ilan edilmesinin hemen sonrasında şehre geri döndü.
Halep'teki yıkımın son derece büyük olduğuna ve kentin yeniden inşasının uzun süreceğine dikkati çeken Malik, "Hava çok soğuk ve insanlar pencereleri, kapıları olmayan evlere dönüyor" diye konuştu.
Silahların susmasıyla çocukların zarar gören binalardan dışarı çıkarak sokaklarda oynadığını, ateşkesin ardından iyimserlik ve umut gördüklerini belirten Malik, Suriye halkının defalarca hayal kırıklığına uğratıldığını ve umudun tekrar sönmemesi için barışa şans verilmesi gerektiğini vurguladı.
Savaş öncesi 4 milyon kişinin yaşadığı Halep'te şu anda 1,5 milyon kişinin olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Malik, bu sayının 400 binini ülke içinde yerinden edilenlerin oluşturduğunu dile getirdi.
Malik, Halep'te 5 yıldır okula gidemeyen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ise BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) bir bölgede hizmet vermeye başladığını sözlerine ekledi.
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