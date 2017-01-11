Atiba: Bence takım kimyasını koruduk
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, sezonun ilk yarısını değerlendirdi. Takımın iletişiminin iyi olduğunu belirten Atiba şampiyonluk yolunda emin adımlar attıklarını vurguladı.
Şenol Güneş’in değişilmezi olan tecrübeli futbolcu ile sohbet ettik ve sorularımıza samimi yanıtlar aldık. Takımı, geçen sezon ile kıyaslamasını istediğimiz Atiba, “Bence takım kimyasını koruduk. Atmosferimiz de güzel. Sezonun ilk yarısına baktığımızda ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde iyi maçlar çıkardık. Bazı karşılaşmalarda istediğimiz oyunları oynayamadık ama genel performansı iyiydi. İlk yarının son bölümüne kadar da herhangi bir mağlubiyet almadan devam ettik.
TABİİ ki geliştirebileceğimiz noktalar var. Zaten bu kampta da bunu yapmaya çalışıyoruz. Takım iletişimi genel olarak iyi ama bunu daha yukarı taşıyabiliriz. Ben bu noktada takımın iyi çalıştığını ve başarılı olduğunu düşünüyorum” dedi.
KANADALI yıldız, takımın ve kendisinin istatistiklerinde yaşanan düşüşün sebeplerine ilişkin ise “Bir düşüş olabilir ama bu beni endişelendirmiyor. Belki şu etkilemiş olabilir; Sosa, gerçekten çok zeki bir oyuncuydu. Doğru alanlarda top almayı, rakibin hatları arasına girmeyi bilen bir oyuncuydu. Onunla beraber çok daha farklı oynuyorduk.
Onun etkisi benim yüzdelerimi de yukarılara taşımıştı. Belki bu sezon o olmadığından dolayı pas yüzdem düşmüş olabilir. Ama ben çok ciddi bir düşüş olduğunu düşünmüyorum” değerlendirmesini yaptı.
33 yaşındaki yıldız, artık kariyerinin sonuna doğru geldiğini ifade ederken “Buna rağmen kendimi zinde hissediyorum. Yavaş yavaş futbolculuk sonrasında neler yapacağımı da planlıyorum. Her antrenmanın, her maçın hakkını vermeye çalışıyorum.
BURAYA geldiğim günden bu yana geçen sürece bakıyorum, takım gerçekten çok gelişti. Bunun bir parçası olmak gurur verici” diye konuştu.
ATIBA, bazı maçlarda Quaresma ve Oğuzhan ile yaşadığı tartışmaların nedenini şöyle açıkladı:
“BUNLAR tamamen oyunla ilgili konuşmalar. Benim için her oyuncu aynıdır. Bunu takım arkadaşlarım da biliyor. Bütün takım arkadaşlarımla iyi ilişkilerim var. Onların bana, ben de onlara büyük saygı duyuyorum. Saha içinde bu tip iletişimler kurmamız oyunun bir parçası. Zaten bu konuşmalar olmadan oynamanız mümkün değil.”
Atiba, “Babel’i zaten çok iyi tanıyorum. Çok kaliteli ve zeki bir oyuncu. Oyunu değiştirebilen, fark yaratan bir oyuncu.
MITROVIC daha önceden tanıdığım bir futbolcu değil ama özgüveninin yüksek, zeki ve takım içi iletişime kolay uyum sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu gördüm. Bence ikisi de takıma büyük katkı sağlayacaklar” dedi.
VATAN
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