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Atiba, Beşiktaş'a bir kez daha imza atıyor

Atiba, Beşiktaş'a bir kez daha imza atıyor.15459
  • Giriş : 12.07.2018 / 09:14:00

Golcü oyuncu Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a bir kez daha imza atıyor.

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Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran ve son dönem gitmesi gündeme gelen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı ekiple sözleşme yeniliyor.

Daha önce 650 bin Euro garanti ücretin yanı sıra puan başı 5 bin Euro’yu reddeden Kanadalı oyuncu, ikna edildi.

Başkan Fikret Orman’ın bizzat görüştüğü Atiba’yla puan başı 7 bin Euro’ya el sıkışıldı. Tecrübeli futbolcu, Avusturya kampına birkaç güne kadar katılacak.

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