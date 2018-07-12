Atiba, Beşiktaş'a bir kez daha imza atıyor
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla göz dolduran ve son dönem gitmesi gündeme gelen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı ekiple sözleşme yeniliyor.
Daha önce 650 bin Euro garanti ücretin yanı sıra puan başı 5 bin Euro’yu reddeden Kanadalı oyuncu, ikna edildi.
Başkan Fikret Orman’ın bizzat görüştüğü Atiba’yla puan başı 7 bin Euro’ya el sıkışıldı. Tecrübeli futbolcu, Avusturya kampına birkaç güne kadar katılacak.
FANATİK
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