Atiba, Galatasaray derbisinde sahaya dönüyor
Beşiktaş'ta forma giyen ve talihsiz bir sakatlık yaşayan Kanadalı ön libero Atiba Hutchinson, Galatasaray derbisi ile sahalara ger, dönecek.
Yoğun bir tedavi süreci geçiren tecrübeli futbolcunun, Galatasaray’la pazar günü oynanacak derbide sahadaki yerini alacağı bildirildi. Öte yandan Beşiktaş’ta sezonu kapatan Caner Erkin ve cezalı Pepe ise takımlarını yalnız bırakacak.
FANATİK
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