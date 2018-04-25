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Atiba, Galatasaray derbisinde sahaya dönüyor

Atiba, Galatasaray derbisinde sahaya dönüyor.15459
  • Giriş : 25.04.2018 / 11:11:00

Beşiktaşlı oyuncu Atiba, Galatasaray derbisinde sahaya dönüyor.

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Beşiktaş'ta forma giyen ve talihsiz bir sakatlık yaşayan Kanadalı ön libero Atiba Hutchinson, Galatasaray derbisi ile sahalara ger, dönecek.

Yoğun bir tedavi süreci geçiren tecrübeli futbolcunun, Galatasaray’la pazar günü oynanacak derbide sahadaki yerini alacağı bildirildi. Öte yandan Beşiktaş’ta sezonu kapatan Caner Erkin ve cezalı Pepe ise takımlarını yalnız bırakacak.

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