Atiba: Sözleşmemi uzatın ya da ayrılayım
Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu Atiba isyan bayrağını açtı. Kanada kulübünden teklif aldığı öğrenilen Atiba transfer döneminde ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.
Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson'a talip çıktı.
Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014 sezonunun başında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan gelen 34 yaşındaki futbolcuya, ABD Major Ligi'nde mücadele eden Kanada kulübü Toronto FC talip oldu.
Sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erecek başarılı orta saha oyuncusu, bu konuda siyah-beyazlı yöneticilerle bir görüşme yaptı. Sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Atiba, kulübün böyle bir niyeti yoksa ara transfer döneminde Toronto FC'nin teklifini değerlendirmek istediğini söyledi.
Atiba'dan memnun olduklarını dile getiren Beşiktaşlı yöneticiler, “Senin çok fazla hizmetin oldu. Performansından memnunuz. Genç oyunculara da örnek oluyorsun. Son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek” dediler.
"İyisini bulursak göndeririz"
Beşiktaş yönetimi, 34 yaşındaki oyuncunun durumunu teknik direktör Şenol Güneş ile görüştü.
Oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin biteceğini ve uzatma talebinde bulunduğunu söyleyen yöneticiler, “Ülkesinin takımlarından teklifler var. Kendisi de önünü görmek istiyor. Siz uzatalım derseniz sözleşmesini uzatacağız. Aksi takdirde ara transfer döneminde ayrılmak istediğini söyledi” dediler.
Atiba'nın çok kıymetli bir futbolcu olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Takım için çok faydalı bir oyuncu. Evet yaşı ilerledi. Önümüzdeki sezon nasıl bir performans ortaya koyacağını bilemeyiz. Ben memnunum ama yerine daha genç ve daha iyi bir futbolcu bulabileceksek, ayrılmasına izin verebiliriz. Aksi takdirde ara transferde Atiba'nın gitmesine izin vermem” dedi.
Kanadalı oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
YENİŞAFAK
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