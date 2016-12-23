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Atilla Şirin'nden başkanlara teşekkür

Atilla Şirin'nden başkanlara teşekkür.22258
  • Giriş : 23.12.2016 / 10:34:00

Atilla Şirin, Konya'daki federasyon genel kurul delegeleri ile kulüp başkanlarına düzenlenen toplantıda teşekkür etti.

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun 5. Olağan ve Mali Genel Kurulunda Federasyon Başkanı olarak seçilen Arif Ümit UZTÜRK’ ün Yönetim Kurulunda yer alan Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı M. Atilla ŞİRİN Konya'daki federasyon genel kurul delegeleri ile kulüp başkanlarına düzenlenen toplantıda teşekkür etti. 

Şirin; İlimizdeki engelli kulüplerinin birlik beraberliği takdire şayan.

Toplantıda bir konuşma yapan M. Atilla ŞİRİN Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu seçimleri sürecinde kendilerine göstermiş oldukları teveccüh ve vermiş oldukları destekler için ilimizi temsil eden genel kurul delegelerine teşekkür etti. Tüm delegelerin seçim sürecinde ilk günden itibaren yanlarında olduğunun altını çizen Şirin ilimizdeki engelli kulüplerinin birlik ve beraberliğinin takdire şayan olduğunu ve bu birlik ve beraberliğin devam etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Şirin, uzun yıllardır engelli camiasının içerisinde olduğunu ve bu camiaya hizmet etmekten gurur duyduğunu, gelinen noktada TBES federasyonu yönetim kurulu görevini de yine sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde spor yapan ve yapmak isteyen engelli bireylere daha iyi ve etkin hizmet etmek amacıyla kabul ettiğini ifade etti.

Kulüp başkanları; teşekkür eder, başarılar dileriz.

Toplantıya katılan delege ve kulüp başkanları ise Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen M. Atilla Şirin’ e engellilere ve engelli sporlarına yaptığı ve bundan sonra yapacağı değerli katkılar için teşekkür ederek, yeni görevinde başarı dilediler.

Toplantıda ayrıca Konya Engelliler Spor Kulübü Başkanı İzzet Soydabircan günün anısına M. Atilla Şirin’ e bir plaket takdim etti.

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