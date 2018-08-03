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Atilla Taş'tan CHP için olay yaratacak açıklama

Atilla Taş'tan CHP için olay yaratacak açıklama.11909
  • Giriş : 03.08.2018 / 16:55:00

Ünlü isim Atilla Taş'tan CHP ile ilgili olay yaratacak bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Bir dönem cezaevinde yatan Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan imza krizi hakkında yorumda bulundu.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzalar dün Genel Merkez'e teslim edildi, ancak muhalifler cephesinin kurultaya gitmek için yeterli olduğunu söylediği imza sayısı genel merkez tarafından kabul görmedi.

CHP'de yaşanan imza krizi bu gelişmelerle devam ederken konuyu takip eden ünlü isimler de yaşananlara sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösteriyor. Bu isimlerin sonuncusu şarkıcı Atilla Taş oldu.

"ÇOK ENTERESAN BİR PARTİYİZ"

Taş, yaşanan krizdeki ironiye değinerek CHP'nin bir dönem Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği kişiye sert tavır takınmasını şu sözlerle eleştirdi: "Biz CHP olarak çok enteresan bir partiyiz. Bir adamı Cumhurbaşkanı yapmak isteriz ama parti başkanı olmak isterse ona düşman da olabiliriz."

TRT

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